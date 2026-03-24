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 - 24 de Marzo de 2026 | 16:52

Fútbol Menor: arrancaron los entramientos de la Selección 

En la jornada del último lunes, dieron comienzo los entrenamientos de la Selección de Olavarría.

Foto: Karen Goncalvez

La Liga de Fútbol de Olavarría con su equipo de trabajo de selecciones que encabeza Dardo Seibel, dio comienzo a los entrenamientos con los futbolistas nacidos entre 2011 y 2013.

 

En el Tete Di Carlo y con un buen número de futbolistas comenzó un nuevo ciclo de selecciones que tiene a Dardo Seibel como coordinador general. 

 

Los entrenamientos para las categorías Sub13 y Sub15 serán semanales de cara a lo que serán las competencias que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

 

Además de Seibel, en el equipo de trabajo estarán Ángel Bosaleh y Lautaro Crivelli como entrenadores y Nicolás Giménez será el entrenador de arqueros. Julio Cáceres será el utilero y la logística estará a cargo de Carlos Veneciano.

 

Fuente: prensa LFO

 

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