Fútbol Menor: arrancaron los entramientos de la Selección 

La Liga de Fútbol de Olavarría con su equipo de trabajo de selecciones que encabeza Dardo Seibel, dio comienzo a los entrenamientos con los futbolistas nacidos entre 2011 y 2013.

En el Tete Di Carlo y con un buen número de futbolistas comenzó un nuevo ciclo de selecciones que tiene a Dardo Seibel como coordinador general.

Los entrenamientos para las categorías Sub13 y Sub15 serán semanales de cara a lo que serán las competencias que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

Además de Seibel, en el equipo de trabajo estarán Ángel Bosaleh y Lautaro Crivelli como entrenadores y Nicolás Giménez será el entrenador de arqueros. Julio Cáceres será el utilero y la logística estará a cargo de Carlos Veneciano.

Fuente: prensa LFO