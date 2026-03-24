Olavarrienses en Liga Argentina: Viedma ganó y tendrá ventaja en Play-Off

La segunda categoría del básquet argentino sigue adelante con los últimos partidos de la Fase Regular y en Río Negro, Deportivo Viedma logró una importante victoria.

El “Depor” venció a Centenario por 92 a 85 en un duelo electrizante, atravesado por la intensidad y el roce que marcaron el pulso del juego en un Cayetano Arias colmado.

El elenco rionegrino que tuvo a Jeffrey Merchant completando apenas poco más de 1 minuto y 29 segundos con un rebote y 1 asistencia, registró 18 triunfos y 14 derrotas y aseguró la localía en la venidera Reclasificación.