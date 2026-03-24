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 - 24 de Marzo de 2026 | 18:55

Olavarrienses en Liga Argentina: Viedma ganó y tendrá ventaja en Play-Off

En la noche del pasado lunes, Deportivo Viedma completó la Fase Regular de la Conferencia Sur de la Liga Argentina y se aseguró localía en la Reclasificación.

Foto: Prensa Deportivo Viedma

La segunda categoría del básquet argentino sigue adelante con los últimos partidos de la Fase Regular y en Río Negro, Deportivo Viedma logró una importante victoria.

 

El “Depor” venció a Centenario por 92 a 85 en un duelo electrizante, atravesado por la intensidad y el roce que marcaron el pulso del juego en un Cayetano Arias colmado.

 

El elenco rionegrino que tuvo a Jeffrey Merchant completando apenas poco más de 1 minuto y 29 segundos con un rebote y 1 asistencia, registró 18 triunfos y 14 derrotas y aseguró la localía en la venidera Reclasificación.

 

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