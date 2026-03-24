Vóley: Racing gritó campeón en la “Copa Edal”

En Tandil se llevó a cabo una nueva edición de la “Copa Edal” y fue con destacada actuación para los equipos de Racing.

El equipo masculino, dirigido por el profesor Rodrigo Martínez Granados, alcanzó el máximo galardón al obtener la Copa de Oro tras derrotar a Aliados de Mar del Plata en una reñida final por 2 a 1 con parciales de 20-25, 29-27 y 15-13

El “Chaira” se impuso al equipo que reunió jugadores de Banco Provincia de Mar del Plata y jugadores de Cedetalvo y previamente, derrotó a Edal Blanco en Semifinales por 2 a 0 con parciales de 30-28 y 25-17.

Por otro lado, el equipo femenino se consagró campeón de la Copa de Plata tras vencer con un amplio margen a Sarmiento de Junín.

Fuente: Prensa RAC