"Cross de la Memoria": Magallane y Pedreira ganaron los 21K
 - 24 de Marzo de 2026 | 14:16

“Cross de la Memoria”: Magallane y Pedreira ganaron los 21K

El “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia” inició con la disputa del tradicional Cross Country y en inmediaciones del Monte Pelloni, cientos de atletas se dieron cita para la carrera. Ezequiel Magallane y Yamila Pedreira ganaron la distancia principal.

La competencia organizada por el Sindicato de Municipales de Olavarría, contó con la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría y reunió a cientos de atletas en su 7° edición.

 

Con largada y llegada en inmediaciones del ex centro de detención clandestino Monte Pelloni tuvo lugar una nueva edición del Cross Country que ofreció dos distancias de disputa y que consagró a Ezequiel Magallane en las tres vueltas al circuito.

 

En los 21K pero categoría femenina, Yamila Pedreira volvió a consagrarse ganadora.

 

Por otro lado, en los 7 kilómetros, las victorias fueron para Alfredo Ardiles y Lucía Peñalva.

 

Los resultados:

7K

Caballeros

1° Alfredo Ardiles

2° Emanuel Escudero 

3° Diego Polle

Damas

1° Lucía Peñalva

2° Valentina Martin

3° Yamila Evaristo

 

21K

Caballeros

1° Ezequiel Magallane

2° Diego Díaz

3° Lucas Martin

Damas

1° Yamila Pedreira 

2° Laura Trumipo

3° Glenda Gisler

 

