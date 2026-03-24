“Cross de la Memoria”: Magallane y Pedreira ganaron los 21K

La competencia organizada por el Sindicato de Municipales de Olavarría, contó con la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría y reunió a cientos de atletas en su 7° edición.
Con largada y llegada en inmediaciones del ex centro de detención clandestino Monte Pelloni tuvo lugar una nueva edición del Cross Country que ofreció dos distancias de disputa y que consagró a Ezequiel Magallane en las tres vueltas al circuito.
En los 21K pero categoría femenina, Yamila Pedreira volvió a consagrarse ganadora.
Por otro lado, en los 7 kilómetros, las victorias fueron para Alfredo Ardiles y Lucía Peñalva.
Los resultados:
7K
Caballeros
1° Alfredo Ardiles
2° Emanuel Escudero
3° Diego Polle
Damas
1° Lucía Peñalva
2° Valentina Martin
3° Yamila Evaristo
21K
Caballeros
1° Ezequiel Magallane
2° Diego Díaz
3° Lucas Martin
Damas
1° Yamila Pedreira
2° Laura Trumipo
3° Glenda Gisler