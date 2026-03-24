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Operativo de bloqueo ante un caso sospechoso de Coqueluche en Loma Negra

Se realizará este miércoles, desde las 10 horas, en la localidad serrana. Consistirá en un operativo de aplicaciones domiciliarias y control de esquema de vacunaciones.

 

En la jornada del próximo miércoles 25 de marzo se llevará a cabo  en Loma Negra un operativo de bloqueo a partir de la detección un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad conocida también como tos convulsa.

 

El dispositivo se realizará a partir de las 10 horas, de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, la Residencia de Epidemiología, Centro de Inmunizaciones Banco de Leche y Atención Primaria de la Salud.

 

Tendrá como objetivo la zona comprendida por las calles Belgrano, Perón, 25 de Mayo y Santa Elena, de la mencionada localidad serrana.

 

Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se lleva a cabo el control de síntomas de las personas, como así también el control de esquema de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realizará la aplicación en ese momento, se solicita a la población tener libreta sanitaria a mano.

 

Vale destacar, por último, que el personal estará debidamente identificado.

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