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El “Bataracito” completó una multitudinaria 12° edición

Durante todo el fin de semana se completó una nueva edición del “Bataracito” que tuvo récord de participantes y su integra disputa en las instalaciones del Parque Guerrero. Galería de imágenes.

Fotos: Andrés Arouxet´// prensa CAE
Fotos: Andrés Arouxet´// prensa CAE
Fotos: Andrés Arouxet´// prensa CAE
Fotos: Andrés Arouxet´// prensa CAE
Fotos: Andrés Arouxet´// prensa CAE
Fotos: Andrés Arouxet´// prensa CAE
Fotos: Andrés Arouxet´// prensa CAE
Fotos: Andrés Arouxet´// prensa CAE
Fotos: Andrés Arouxet´// prensa CAE
Fotos: Andrés Arouxet´// prensa CAE

La 12° edición del “Bataracito”, uno de los eventos más importantes del calendario del vóley formativo que es organizado por la Subcomisión del Club Estudiantes, vivió tres jornadas de puro deporte.

 

Luego de un fin de semana marcado por la intensidad de la competencia, el compañerismo y la convivencia dentro del club, la jornada final estuvo dedicada a la disputa de las finales, en las que se definieron los campeones de cada categoría.

 

Esta edición quedará en la historia de la institución por haber sido la primera en desarrollarse íntegramente en el club, gracias a la ampliación del Minigimnasio, lo que permitió contar con 9 canchas en simultáneo y centralizar toda la actividad en un mismo espacio.

 

 

Durante los tres días se disputaron más de 60 en la jornada inicial y otros 94 en la segunda consolidando el certamen como uno de los más convocantes en la Provincia.

 

Los resultados:

Sub18 Femenino

Copa de Oro

1° CAE 1

2° UNTREF

3° Bahiense

4° Olimpo

5° Sarmiento de Suárez

6° Azul Vóley

7° Talleres

8° Pueblo Nuevo

 

 

Copa de Plata

1° RAC

2° UYP

3° E.M. Necochea

4° Costa Sud

5° Automoto

6° Ciclón

Copa de Bronce

1° Independiente Pringles

2° CAE 2

3° C.A. Villegas

4° Club Amigos

 

Sub16 Femenino

Copa de Oro

1° CAE 1

2° Pueblo Nuevo “A”

3° Bahiense

4° IAE “B”

5° UNTREF

6° Argentino T.L

7° CAE 2

8° IAE “A”

Copa de Plata

1° CEDEM

2° Pueblo Nuevo “B”

3° Costa Sud

4° Tiro Federal

5° Unión y Progreso

6° Racing

7° E.M. Benito Juárez

8° Hinojo

Copa de Bronce

1° Azul

2° Talleres

3° C.A. Villegas

4° CAE 3

5° Ciudad de Bolívar

6° Unión Pigüé

7° CAE 4

8° Estudiantes Pehuajó

 

Sub14 Femenino

Copa de Oro

1° Olimpo “A”

2° CAE 1

3° Azul Vóley

4° Unión y Progreso

5° CAE 2

6° Olimpo “B”

7° Tiro Federal

8° IAE

Copa de Plata

1° Estudiantes Pehuajó

2° Automoto

3° C.A. Villegas

4° E.M. Benito Juárez “B”

Copa de Bronce

1° Pueblo Nuevo

2° E.M. Benito Juárez “A”

3° UNTREF

4° Unión Pigüé

 

Sub16 Masculino

1° Azul Vóley

2° Sarmiento de Suárez

3° CAE

4° Olimpo

 

Fuente: prensa CAE

 

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