Liga Nacional: el “Verdolaga” cerró la gira con derrota

Ya con miras en los Play-Off, Ferro Carril Oeste no puede salir de la mala racha en la máxima categoría del básquet nacional y cerrando la gira, perdió con Regatas.

El “Verdolaga” cayó 77 a 70 ante Regatas Corrientes y sumó su quinto partido perdido en forma consecutiva en un duelo donde no logró sostener los dos dígitos de ventaja en el Fortín “Rojinegro”.

En el “Remero” debutó Leandro Ramella como DT y en el elenco de Caballito, Alejandro Diez, con pasado en el equipo correntino, aportó 14 puntos para ser uno de los máximos anotadores en 17:45 minutos.