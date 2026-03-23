Este martes habrá bloqueo y puesto de vacunación antirrábica

Este martes 24 de marzo se desplegarán dos dispositivos preventivos a partir de la detección de casos positivos de rabia en murciélagos. Son las actividades que habían sido programadas para el último sábado, pero que debieron postergarse debido a las condiciones climáticas.

Por un lado, personal de la Dirección de Veterinaria del Municipio llevará a cabo un operativo de bloqueo a partir de las 9 y hasta las 12 horas en el radio comprendido por las calles Ayacucho, Pelegrino, Tacuarí y Bolívar.

Consistirá en un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente.

Desde la comuna solicitaron que cada vecino y vecina colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

De manera paralela, pero de 9:30 a 12 horas, se dispondrá en el Paseo "Jesús Mendía" un puesto de vacunación antirrábica debido a la detección de un caso positivo en un murciélago hallado en la zona céntrica. También piden acercar los perros con correa y los gatos en caniles o cajas/contenedores adecuados para tal fin.