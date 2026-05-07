El Gobierno busca sacar otros 1000 trabajadores del INTA

Luego de la pérdida de más de 400 trabajadores en 2024, el Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de retiro voluntario para trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en línea con el proceso de ajuste sobre organismos del Estado que impulsa la administración de Javier Milei.

El objetivo es reducir un 20% la planta de unos 5.900 trabajadores. En el plano local, la oficina ubicada en la calle Alsina funciona actualmente con 6 trabajadores y según las consultas realizadas por este medio cada uno analizará la cuestión y tomará una decisión personal por la continuidad o el retiro.

A través de la resolución 144/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, Nicolás Bronzovich oficializó el “Sistema de Retiro Voluntario para el ejercicio 2026”, con el que pretende recortar un quinto de la planta actual.

Incluso, para hacer de la propuesta una más tentadora, desde el propio Instituto se difundió un “simulador de cálculo” para que el personal estime cuánto dinero recibiría. “La cuestión es que el cálculo se hace sobre los años trabajadores en planta permanente y muchos trabajamos un largo tiempo por fuera de la planta permanente” aportó una fuente.

Según la normativa, el plan estará disponible hasta el 31 de este mes, aunque podrá extenderse por única vez durante otros 15 días si así lo dispone el organismo. El régimen está dirigido exclusivamente a trabajadores de planta permanente comprendidos en la Ley Nº 25.164 y en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

La resolución establece que la compensación económica será calculada sobre los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de este año. Además, se tomó en cuenta un incremento salarial acumulado del 10,30% para determinar el monto de las gratificaciones.

El esquema prevé el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 salarios brutos por cada año de servicio o fracción superior a tres meses. El cálculo contempla únicamente el tiempo trabajado como personal permanente dentro de la Administración Pública Nacional. A su vez, el beneficio tendrá topes según la edad del trabajador. Hasta los 60 años no habrá límite, mientras que entre los 61 y 63 años se aplicará un máximo de 24 salarios brutos. Para quienes tengan 64 años o más, el tope será de 12 haberes.