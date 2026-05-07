Tras la visita de Axel, llegó el techo al merendero “Conquistando Sonrisas”

Luego de la emotiva visita solidaria que realizó Axel en el merendero “Conquistando Sonrisas”, en el barrio Luján, la comunidad recibió este jueves una nueva noticia llena de alegría: ya llegó el techo para continuar haciendo realidad uno de los grandes sueños del espacio.

El merendero, que asiste diariamente a 160 chicos y familias de la ciudad, continúa creciendo gracias al acompañamiento de vecinos, instituciones y personas comprometidas con la causa solidaria.

Desde el espacio agradecieron especialmente al cantante Axel, al Rotary San Vicente, Rotaract, Chingoland, y materiales El Quebracho.

“Hoy llegó el techo gracias a toda la gente que ayudó. Es el primer sueño cumplido y estamos muy felices por todo lo que estamos logrando juntos”, expresaron desde el merendero.

Semanas atrás, el cantante Axel había visitado el lugar en la previa de su show en el Teatro Municipal, donde compartió un momento con las familias, dialogó con los presentes y emocionó a todos interpretando “Celebra la vida” en la puerta del espacio comunitario.

Además, desde “Conquistando Sonrisas” invitaron a toda la comunidad a participar del festejo por sus 5 años de trabajo solidario, que se realizará el próximo 15 de mayo.

“Los esperamos para celebrar juntos este camino recorrido. Gracias de corazón a todos los que son parte”, señalaron.