“Es un clásico, hay que tener muchas precauciones”

En los clásicos poco importan los antecedentes, pero siempre están. Y en la previa de un nuevo duelo entre El Fortín y Ferro, por la cuarta fecha del Interligas, el equipo fortinero aparece en una posición inmejorable: líder de su grupo, con puntaje ideal y mostrando contundencia en ataque.

En la antesala del encuentro, el director técnico Miguel Diorio analizó el presente del equipo, el cruce ante el Carbonero, los objetivos de la temporada y el contexto del fútbol del interior.

“Llega el Clásico, un partido muy esperado por los dos equipos, por las dos parcialidades y por el fútbol de Olavarría. Es muy lindo ser parte. Llegamos bien y era lo que nos habíamos propuesto a principios de año. Afrontarlo de la mejor manera y regalar en triunfo a la gente del Fortín”, expresó.

El buen presente marca una diferencia con lo ocurrido la temporada pasada, cuando el equipo no logró sostener regularidad, más allá de una mejora en el cierre del torneo de la LFO. Sobre ese punto, Diorio relativizó los cambios.

“No cambió mucho, inclusive los últimos partidos del año pasado fueron muy buenos. Hicimos muchos goles y nos quedamos afuera en el último minuto en cancha de Embajadores”, recordó.

En esa línea, explicó las bases de este presente: “No cambiamos mucho y nos propusimos junto con la dirigencia, que hizo un esfuerzo grandísimo, mantener todo el plantel y sumar a algunos jugadores de jerarquía. Llegaron Nico (Lareu) y Mateo (Guevara) y se potenció el equipo. Se dieron los resultados, se abrió el arco, que es importante y pudimos hacer muchos goles, esperemos seguir de la misma manera“.

El arranque ideal lo ubica como uno de los equipos a seguir, algo que el entrenador no esquivó, aunque con cautela.

“No sé si somos candidatos, pero estamos bien y vamos a dar pelea. El objetivo del grupo, de los dirigentes, de los hinchas, de todo, es poder salir campeón y jugar el Regional por vía deportiva. Creo que hay varios candidatos. Hay equipos que están pasando por un buen momento y nos vamos a meter en la pelea, pero recién van tres fechas, no hay que apurarse tampoco. Los pies sobre la tierra e ir paso a paso”, sostuvo.

Sobre el rival, remarcó el respeto por su historia más allá de los cambios recientes: “Ferro por ahí ha cambiado de entrenador, de jugadores, pero sigue siendo Ferro, un grande de Olavarría. Es un clásico, hay que tener mucho cuidado, conozco los jugadores que tiene, sabemos dónde nos pueden lastimar. Creo que hicimos una buena semana, venimos de buenos partidos. Nos toca jugar en nuestra cancha, que la conocemos y da gusto jugar ahí porque está hermosa. Ojalá que acompañe el día así la gente se suma al espectáculo”.

Por último, también se refirió a las modificaciones impulsadas por el Consejo Federal y su impacto en el fútbol del interior.

“Hay que adaptarse, no queda otra, hay que adaptarse a lo que viene. Las instituciones quieren jugar el Torneo Regional para potenciarse: es bueno jugarlo, es interesante, es lindo jugarlo y lograrlo por la vía deportiva te da otro plus. Si hay otro torneo más arriba mejor, porque hay jugadores de Olavarría que pueden llegar a vivir de fútbol y eso es muy importante para ellos, para el cuerpo técnico y el crecimiento de los clubes. Estaría bueno que uno o dos equipos puedan jugar ese torneo (TRFA). Nosotros vamos a pelear para poder jugarlo, es nuestro objetivo de salir campeón para jugar un torneo regional. Creo que tenemos las armas, la institución está preparada” cerró.