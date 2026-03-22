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 - 22 de Marzo de 2026 | 19:39

Torneo Unión Regional Deportiva: el “Clásico del Riel” fue “Fortinero”

En la tarde de este domingo tuvo lugar una nueva edición del Torneo Unión Regional Deportiva y fue con victoria de El Fortín en condición de local para seguir como invicto.

Fotos: Verito Fotografías

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida tuvo “Clásico del Riel” en la 4° fecha y fue con victoria “Fortinera”.

 

El Fortín venció 2 a 0 a Ferro en el Ricardo Sánchez, mantiene puntaje ideal y manda con autoridad en la Zona C del Torneo Interligas. Mateo Guevara y Alejandro Bianciotto, con un gol en cada tiempo marcaron los goles.

 

Ante un gran marco de público que se dio cita en la cancha de la “Quinta Avenida” para presenciar el cuarto triunfo del equipo dirigido por Miguel Diorio que no deleita con su juego, pero gana y es líder absoluto de su grupo.

 

Tuvo la pelota en la primera mitad el equipo local, pero más allá del algún remate, no hubo llegadas claras hasta que a los 43´, Bianciotto envió el centro desde un córner y por el segundo palo apareció Mateo Guevara para empujarla.

 

No quedó tiempo para más que la expulsión de Diorio antes del descanso largo y al regresar, El Fortín aprovechó que el “Carbonero” se rearmaba en defensa tras la salida de Sáenz Buruaga y con un desborde y posterior centro, aumentó la diferencia.

 

Centro de Benito a los 48´, y remate de Alejandro Bianciotto para “agrandar” a los locales que durante todo el complemento fue superior a su rival, controló las acciones y más allá de algún centro donde intervino Piecenti, el arquero fue espectador de lujo en el rectángulo de juego.

 

 

Carente de ideas el "Carbonero" que no logro cambiar la imagen aún con las variantes y desperdició la chance clara de acercarse a la punta del grupo.

 

En contrapartida, El Fortín sigue con su inmejorable arranque. Ganó sus cuatro duelos, aún no le convirtieron goles y volvió a festejar en el "Clásico del Riel".

 

Síntesis El Fortín - Ferro:

Estadio: Ricardo Sánchez 

Árbitro: Nicolás Moreno

El Fortín (2): Facundo Piecenti; Juan Luna, Hugo Larregina, Uriel Ruiz, Paulo Ponce (E. Barrientos); Nicolás Lareu, Bernardo Junger, Mateo Guevara; Edgardo Maldonado (F. Carneri), Alejandro Bianciotto (A. Ruppel), Leonardo Benito (G. Bravo). DT- Miguel Diorio

Ferro (0): Franco Vedelini; Tomás Otazo (J. Fluixa), Santiago Sáenz Buruaga (S. González), Facundo Soto, Alan Benítez; Miqueas Molina (L. Montero), Mathias Boungiorno, Franco Vales, Jerónimo Belinchón (T. Andreu), Gabriel Rivas. DT- Rubén Istillarte

Amonestados: Ponce, Junger, Benito (EF); Soto, Valen, Belinchón, Andreu)

Expulsados: M. Diorio -DT- y A. Brizuela -EA- (EF)

Goles: 43' PT Mateo Guevara (EF); 3' ST Alejandro Bianciotto (EF)

 

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