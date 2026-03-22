Olavarrienses en Liga Argentina: jugaron los de la Sur y ganó uno

La segunda categoría del básquet nacional disputa sus últimos partidos de Fase Regular y hubo un solo festejo sobre tres presentaciones en la Conferencia Sur.

En una noche con gran marco de público en el Ángel Cayetano Arias, Deportivo Viedma jugó un gran partido y superó a Central Entrerriano por 78 a 60, en un duelo intenso y muy peleado correspondiente a su anteúltima presentación del equipo de Rio Negro.

En el elenco viedmense que suma 17 victorias y 14 derrotas, pero aún no conoce su posición final en la tabla de posiciones, Jeffrey Merchant aportó 8 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia en 19:33.

Por otro lado, en Bahía Blanca, Villa Mitre perdió ante Centenario por 88 a 75 en un partido donde siempre fue dominado y sacando un pasaje de alta efectividad, nunca estuvo cerca de cerrar la Fase Regular con victoria.

En el “Tricolor” que será el 11° de la clasificación, Luciano Tambucci completó 27:41 minutos con 7 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y 1 recupero.

Por último, Unión completó su presentación en la temporada 25-26 con derrota ante Quilmes en el “Clásico del barrio”. En un partido no apto para cardíacos, perdió 88 a 85.

El “Quincho” que casi lo gana en el cierre luego de ir perdiendo durante todo el juego, tuvo a Mateo Macrini cerrando su actuación como una de las figuras con 12 puntos, 10 rebotes y 1 asistencia en 18:39 minutos jugados en el gimnasio “Cervecero”.