“Son partidos que se definen por detalles”

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Rubén “Lolo” Istillarte tomó las riendas de Ferro en un contexto desafiante. Tras la salida de Gustavo Liggerini, el entrenador —que venía desempeñándose como su asistente— asumió el mando de un plantel con mayoría de jugadores del club, pocas incorporaciones y un marcado éxodo de futbolistas.

El inicio en el torneo Interligas no fue el esperado, con una derrota como local ante Lilán. Sin embargo, el equipo logró recomponerse rápidamente con dos victorias consecutivas, lo que le permitió llegar en alza a un nuevo clásico del riel frente a El Fortín.

“Nos encontramos en un buen momento. Si bien tuvimos un arranque con derrota con Lilán, equipo que hasta acá no perdió, fue una derrota inesperada de local, pero a la vez se ha comprobado que es un equipo duro. En las dos fechas siguientes nos tocó ganar y poder convertir varios goles, con algún que otro gol en contra que también siempre son cosas para ajustar y molestan, pero bueno son parte del juego”, expresó el entrenador.

En relación al clásico, Istillarte remarcó la importancia emocional del encuentro: “Este tipo de partidos no hay que motivar mucho a los jugadores durante la semana. El futbolista ya está motivado. Estamos con buenas energías para llegar al domingo”.

Sobre el rival, el DT no escatimó elogios y marcó los puntos fuertes de El Fortín: “Es un rival complicado, con jugadores de experiencia, un entrenador que también tiene mucho rodaje y conforma buenos planteles. Además, conoce a muchos chicos acá (Ferro) porque dirigió al club. Es un rival para respetar que está teniendo un gran inicio. No perdió y convirtió muchos goles, pero estos son otro tipo de partidos que se ajusta de todos lados y tanto de parte de ellos como de nosotros”.

En ese sentido, anticipó un duelo cerrado, aunque con chances para ambos: “Un partido que sin duda va a ser por lo menos desde el inicio parejo, después se desata. Por lo general los clásicos se desatan por un gol. A partir de ahí ya se sueltan un poco más los dos equipos y se va a definir por detalles eso lo tengo claro. Cualquier cosa mínima que pase desapercibido te puede generar una situación tanto a favor como en contra”.

“Creo que va a ser un partido con situaciones de gol los dos equipos porque ambos planteles tienen buen poder en ofensiva”, agregó.

Respecto a la conformación del plantel, Istillarte reconoció las dificultades que implicó la salida de jugadores importantes, entre ellos Bruno Di Bello: “La salida de Bruno, se fue a jugar a Deportivo Rincón, fue un cimbronazo, porque es un jugador importante, que lo teníamos en cuenta, pero también sabíamos que estaba la chance de que podía ir a un equipo de Federal A”.

A pesar de eso, valoró el compromiso del grupo: “Más allá de esta situación estamos contentos con el plantel que tenemos, los muchachos están entrenando muy bien, tenemos prácticamente el plantel completo, entonces desde ese lado contento, podría haber quizás llegado alguien más pero también uno se tiene que adaptar un poco a esta realidad del país”.

En cuanto al aspecto económico, fue claro: “No es fácil afrontar competencias y pagar sueldos. Es un gasto que todos los clubes tienen que afrontar, Ferro lo hace todos los años, a veces con mayor o con menor presupuesto. Desde ese lado lo hemos resuelto bien y tenemos un plantel apto para competir en el Interligas”.

Por último, el entrenador se refirió a los cambios impulsados por el Consejo Federal para el fútbol del interior: “Está bueno que vuelva el Federal B, porque le da jerarquía a la competencia en sí y son muchos meses de actividad. Va a ir medio a la par con el Federal A y me parece un acierto en este caso del CF. No solo por Ferro, que por ahí siempre ha participado y lo ha hecho bien en ese tipo de competencias, sino en general para la región”.

También hizo mención a la reconfiguración del calendario con el Regional Amateur: “Te hace recalcular un poquito en el diagrama general del año. Habrá que ver cuando termine este Interligas, cómo se reorganiza el torneo local, si es que va a haber torneo local. Más allá de todo lo veo como algo positivo y ojalá que perdure en el tiempo”.