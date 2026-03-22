La “Copa Desafío” tendrá tercer partido: ganó El Fortín

El certamen preparatorio entre los dos equipos olavarrienses de Primera División vio acción en el Amadeo Bellingeri y fue con victoria para El Fortín.

El “Fortinero” venció 47 a 44 a Estudiantes en la revancha de la “Copa Desafío” y forzó el desempate en el cruce que cuenta con el apoyo de la Asociación de Básquet de Olavarría.

En un duelo de trámite parejo, el “Bataraz” no logró sostener la ventaja lograda en la primera mitad y las dirigidas por Santiago Navarro aprovecharon un gran tercer parcial para dar vuelta la historia.

La goleadora del partido fue Máxima Mereles con 18 puntos, mientras que en las locales, fue Felicitas Hernández con 15 puntos.

El tercer y definitorio partido definirá al equipo campeón en escenario neutral, posiblemente, el venidero sábado.

Síntesis El Fortín – Estudiantes:

Estadio: Amadeo Bellingeri

Árbitro: Loviso, N. y Zárate, N.

El Fortín (47): Fernández (2); Carreira Neto (12); Hernández (15); Becker (5); Preyseger (1) -FI- Barraza (0), Lerchundi (2), Chávez (9), Salvi (1), González (0), Dos Santos (0). DT- Santiago Navarro

Estudiantes (45): Rodríguez (6), Vendeirinho (7), Mereles (18), Chantiri (8), Sak (2) -FI- García Maroa (0), Castañares, G. (0), Bellinzoni (2), Barrera (0), Requena (0), Conte (0), Castañares, T. (0). DT- Ramiro Bou

Parciales: 09 – 13; 16 – 26; 31 – 36 y 47 – 44