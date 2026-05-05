El campo hípico “Bataraz” con exitosa convocatoria en el Torneo Federal

Organizado por la Subcomisión de Hipismo del Club Estudiantes y con jinetes y amazonas de toda la Provincia se completó una nueva fecha del Torneo Federal.

La convocatoria, que incluyó una importante cantidad de caballos y delegaciones visitantes, pudo disfrutar de un predio en óptimas condiciones y a los representantes locales subiéndose al podio de la fecha.

Durante el fin de semana se disputaron pruebas en distintas alturas y categorías y fue con los destacados resultados de las amazonas “albinegras”. Ema Ramírez fue campeona en la categoría 70 cm junto a Cardal y Guadalupe Carru Costanzo montando a Pampeano fue subcampeona en 50 cm.

Además, el cierre del certamen tuvo como protagonista el Gran Premio Copa “Don Satur”, que quedó en manos de Damián Nasello (Club La Mansa), en una de las pruebas más importantes del fin de semana.

Estudiantes, además contó con la participación de Trinidad Block con Cardal en 0,60, Felipe Rey con Gretel en 0,60; Ignacia Arouxet con Sabalero en 0,70 y Benjamín Urdapilleta con Jota-E Aquiloja participando en 0,80 mts y 0,90 mts.

Fuente: Prensa CAE