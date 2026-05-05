El campo hípico “Bataraz” con exitosa convocatoria en el Torneo Federal | Infoeme
Martes 05 de Mayo 2026 - 18:51hs
16°
Martes 05 de Mayo 2026 - 18:51hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  deportes
 |  Hipismo
 - 5 de Mayo de 2026 | 16:42

El campo hípico “Bataraz” con exitosa convocatoria en el Torneo Federal

Durante el transcurso del pasado fin de semana, el Club Atlético Estudiantes volvió a posicionarse como escenario de uno de los eventos más importantes del calendario anual con la realización del Torneo Federal de Hipismo. Hubo podios. Galería de imágenes.

Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet

Organizado por la Subcomisión de Hipismo del Club Estudiantes y con jinetes y amazonas de toda la Provincia se completó una nueva fecha del Torneo Federal.

 

La convocatoria, que incluyó una importante cantidad de caballos y delegaciones visitantes, pudo disfrutar de un predio en óptimas condiciones y a los representantes locales subiéndose al podio de la fecha.

 

Durante el fin de semana se disputaron pruebas en distintas alturas y categorías y fue con los destacados resultados de las amazonas “albinegras”. Ema Ramírez fue campeona en la categoría 70 cm junto a Cardal y Guadalupe Carru Costanzo montando a Pampeano fue subcampeona en 50 cm.

 

Además, el cierre del certamen tuvo como protagonista el Gran Premio Copa “Don Satur”, que quedó en manos de Damián Nasello (Club La Mansa), en una de las pruebas más importantes del fin de semana.

 

Estudiantes, además contó con la participación de Trinidad Block con Cardal en 0,60, Felipe Rey con Gretel en 0,60; Ignacia Arouxet con Sabalero en 0,70 y Benjamín Urdapilleta con Jota-E Aquiloja participando en 0,80 mts y 0,90 mts.

 

Fuente: Prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME