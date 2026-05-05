Vandalizaron un memorial en honor a los tripulantes del Ara San Juan

La réplica del submarino del Ara San Juan, emplazada en la parte central del memorial, sufrió roturas en sus extremos coincidentes con un acto de vandalismo. Inaugurado en 2021, el espacio recuerda a los 44 marinos fallecidos y está ubicado frente al acceso a la Base Naval de Mar del Plata, sobre la avenida Patricio Peralta Ramos.

Construida como parte de la “Expedición Homenaje al Submarino San Juan y sus 44 tripulantes”, la estructura de granito negro posee seis metros de largo y más de una tonelada de peso. “Fue realizada con el apoyo de la gente”, explicó Guillermo Tibaldi, comandante del Ara San Juan entre 2004 y 2005 y creador del espacio.

Los destrozos fueron descubiertos por una familiar que periódicamente asiste al espacio destinado a recordar a los marinos. “Rompieron la parte de adelante. Ya veremos cómo lo arreglamos”, lamentó Tibaldi, quien manifestó en sus redes sociales el repudio ante lo sucedido. “La maldad llegó al memorial”, escribió.

Además, explicó que si bien el monumento se encuentra frente a la Base Naval, desde la ubicación de la guardia no alcanza a verse el submarino. “Probablemente lo han robado”, estableció. (Con información de La Capital)