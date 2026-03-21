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 - 21 de Marzo de 2026 | 09:58

El sábado, sin fútbol por la lluvia

Debido a las malas condiciones climáticas, no habrá fútbol en la jornada de este sábado. Se suspendieron el fútbol formativo y Veteranos.

Diversos certámenes van anunciando la postergación de sus programaciones debido a las malas condiciones climáticas.

 

El Departamento de fútbol menor de la Liga de Fútbol de Olavarría informó este viernes por la noche que quedó suspendida toda la actividad que estaba programada para el sábado.

 

De este modo, no se jugarán los partidos -y serán reprogramados- tanto de divisiones inferiores masculinas como el certamen Sub15 femenino.

 

Por otro lado, en las primeras horas del sábado, también se dio a conocer la suspensión de la fecha del Torneo Apertura para las tres categorías de Veteranos.

 

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