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 - 21 de Marzo de 2026 | 21:09

Sansimoni tuvo aporte clave en suplementario y ganó OTC 

En la noche del pasado viernes, Oberá Tenis Club logró un valioso triunfo en la Liga Nacional.

Foto: Liga Nacional

En el estadio Dr. Luis Augusto Derna, Oberá Tenis Club se hizo fuerte y venció a Independiente de Oliva para seguir en las principales posiciones de la máxima categoría del básquet nacional.

 

El “Celeste” ganó un partido importantísimo ante Independiente de Oliva. Fue en tiempo suplementario por 104 a 96 tras igualar en 87.

 

El cierre del tiempo regular fue con suspenso, pero tras la revisión y posterior anulación de la conversión, Bruno Sansimoni fue importantísimo en el suplementario donde anotó 11 de sus 19 puntos.

 

El olavarriense marcó 11 de los 17 puntos de OTC, gracias a un triple y ocho libres que resultaron fundamentales para que OTC sume su 19° victoria de la temporada. Además, en 24:46 minutos, tomó 2 rebotes, dio 3 asisitencias y recuperó 1 pelota.

 

Agustín Brocal, por su parte, sumó 15 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperos en 38:08 minutos de juego.

 

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