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Olavarría: cayeron 37,1 mm de lluvia entre el viernes y la mañana del sábado

La ciudad registra lluvias acumuladas y además se mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos para la tarde del sábado.

 

En la ciudad de Olavarría, el registro total de precipitaciones acumuladas hasta las 9 de la mañana de este sábado asciende a 37,1 milímetros. El dato contempla toda la lluvia caída durante el viernes y lo que va de la jornada de hoy, según informó la estación meteorológica local.

 

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por fuertes vientos para la tarde del primer día del fin de semana. 

 

Se prevé que los vientos provengan del sudoeste con velocidades de entre 35 y 50 km/h, pudiendo alcanzar ráfagas de hasta 70 km/h.

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