Se viene un nuevo concierto de “Clásica y Solidaria” en el Teatro Municipal

Este fin de semana llega un nuevo concierto del ciclo “Clásica y Solidaria 2026”, a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida por el mtro. Diego Lurbe, y en esta oportunidad será a beneficio del Instituto de Enseñanza Oral (IDEO).

El concierto sinfónico será este domingo 10 de mayo, a las 20 horas, en el Teatro Municipal. Contará con la participación especial del distinguido pianista Facundo González Laborde.

El repertorio estará integrado en la primera parte por la obra de: Wolfang Amadeus Mozart (1756-1791) La flauta mágica. Obertura K. 620, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Concierto para piano N° 23 en La mayor, K. 488 y Félix Mendelssohn (1809-1847) Sinfonía N° 4, “Italiana”. Op. 90. La dirección musical estará a cargo del mtro. Diego Lurbe y participar como solista invitado, el pianista Facundo González Laborde.

La modalidad es con entrada libre y gratuita pero quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante una donación en efectivo, o por billetera virtual.

Sobre la institución

IDEO se fundó en el año 1985 y es una institución que recibe desde bebés hasta jóvenes de 21 años, que articula con los distintos niveles de la educación convencional en jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y de adultos, además del Centro de Formación Profesional y la Escuela de Artística.

Desde el equipo que conforma IDEO se busca el desarrollo máximo de las capacidades cognitivas, lingüísticas, éticas y sociales de quienes presentan disminución auditiva para su integración a la sociedad, estimulando la oralización y empleando, si es necesario, la lengua de señas.

A lo largo de los años ha incorporado la atención de niños con Trastornos Específico del Lenguaje (TEL), avalado por Asesoría Docente de Dipregep.

Sobre el solista

Facundo González Laborde es Discípulo de Orlando Millaá, Marcelo Balat y Fernando Pérez en Buenos Aires, Capital Federal.

Graduado en el Conservatorio Provincial de Música de Bahía Blanca y como Master in Piano Performance en el Conservatorio Real Danés de Música de Copenhague – Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (Dinamarca), en la cátedra de Marianna Shirinyan, becado por el gobierno danés.

Recibió clases magistrales de Ingrid Fliter, Josep Colom, Henri Sigfridsson, Dirk Mommertz, Lukáš Klánský, Martin Hughes, Carmen Piazzini, etc, y como pianista acompañante en masterclasses de figuras como Bo Skovhus, Malcolm Martineau o Pablo Ferrández.

Ganador de premios en los Concursos Siete Lagos/Kaio Schommer Stiftung Preis (Villa La Angostura), Fundación Catedral (La Plata), A.Tortorella (Buenos Aires), Festival Nacional e Internacional de Pianistas (Mar del Plata), finalista en el II° Concurso Chopin de Argentina y galardonado con premios FEBA Cultura y TOYP “Ten Outstanding Young Persons” por Logros Culturales. Becario en diversas oportunidades del Mozarteum Argentino, Fondo Nacional de las Artes, Instituto Cultural de Bahía Blanca, Rotary Club de Radolfzell (Alemania),

EPI de Bariloche y Centro de Estudios Pianísticos de Barcelona (España). Se ha presentado en ciclos y festivales en salas de Argentina (CCK), Usina del Arte, Palacio Pizzurno, Teatro Municipal de Bahía Blanca, Teatro Auditorium, etc), España (Colegio Mayor Argentino de Madrid, Real Academia Gallega de las Artes de La Coruña, Real Círculo Artístico de Barcelona, etc). Francia (Conservatorio Ravel de París, etc), Bélgica (Bruselas), Inglaterra (Londres), Alemania (Festivales de verano de Konz y Radolfzell, etc), República Checa (Festival Dvořák en la Academy of Performing Arts de Praga), Dinamarca (Musikhuset, Tívoli Hall y Conservatorio de Copenhague, etc) e Italia (Conservatorio Giuseppe Verdi de Milan, Pomeriggi Musicali del Palacio Albrizzi de Venecia, etc).