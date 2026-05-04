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 - 4 de Mayo de 2026 | 16:51

Operativo por un caso sospechoso de Coqueluche en Hinojo

Será este martes desde las 9:30. Consistirá en un control de síntomas y vacunación en la zona de las calles Italia, 20 bis, 24 y la avenida Colella.

El Municipio informó que este martes 5 de mayo se llevará a cabo en Hinojo un operativo de bloqueo a partir de la detección de un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad conocida también como tos convulsa.

El dispositivo se realizará a partir de las 9:30, de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, la Residencia de Epidemiología y el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche.

Tendrá como objetivo la zona comprendida por las calles Italia, 20 bis y 24, además de la avenida Colella.

Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se llevará a cabo el control de síntomas de las personas, como así también el control de esquema de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realiza la aplicación en ese momento. Se solicita a la población tener libreta sanitaria a mano.

 

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