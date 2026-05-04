El Municipio informó que la poda en la plaza central es "por salubridad"

Este lunes por la mañana en la plaza central “Coronel Olavarría”, comenzaron las tareas de poda del arbolado público a cargo del Municipio. Según indicaron, el objetivo es “dar una respuesta integral a la comunidad en materia de higiene de un espacio neurálgico, mediante el control y reducción de la presencia de aves en el lugar”.

Los trabajos son llevados a cabo desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, en un dispositivo diagramado en conjunto con las áreas de Parques y Paseos y Desarrollo Agropecuario.

Detallaron que se trata en mayor medida de trabajos en altura, por lo que se verá reducida durante los próximos días la circulación tanto peatonal como vehicular por el sector.

“Se apela a la colaboración y responsabilidad para permitir el normal y seguro desarrollo de los trabajos que incluyen grúas hidráulicas y camiones para el traslado de materiales”, solicitaron desde el Municipio.

El abordaje de los trabajos contempla tanto a la plaza Coronel Olavarría como los veredones ubicados sobre Rivadavia y Vicente López, donde se llevará a cabo la poda como así también la puesta en valor de esos espacios públicos. Tal es así que luego se continuará con trabajos de limpieza, pintura y embellecimiento.