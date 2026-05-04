Presentaron la 5° “Vuelta a El Provincial”

En instalaciones del Club Social y Deportivo El Provincial se presentó la 5° edición de la “Vuelta al Provincial” que tendrá lugar el venidero domingo en inmediaciones de la entidad.

Encabezada por el presidente de “aurinegro” Héctor Martínez y el “vice”, Mario Lurbet se brindaron detalles organizativos de la carrera pedestre reservada para 5 y 10 kilómetros. También dijeron presentes el Subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet y Florencia Juárez en representación del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría.

La 5° edición del certamen sigue presente en el calendario pedestre local y el venidero domingo con salida en Belgrano y Tacuarí desde las 10:00 se recorrerán las calles del barrio.

Además, como cada año, habrá esmerado servicio de cantina y carrera Kids.