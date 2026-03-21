Este lunes inaugura la muestra “Los caminos de la Memoria”

En el marco de las actividades con motivo de cumplirse cinco décadas del inicio de la última dictadura cívico militar, se invita a toda la comunidad a participar de la inauguración de la muestra “Los caminos de la Memoria: 50 años de lucha olavarriense por la verdad y la justicia”.

La apertura de la muestra se realizará el próximo lunes 23 de marzo, a las 19 horas, en el Centro Cultural Municipal “San José”, con entrada libre y gratuita.

La misma busca recorrer la tarea que múltiples actores de nuestra localidad impulsaron para mantener viva la historia olavarriense vinculada con la última dictadura militar.

Dicha exposición es una muestra gráfica, sonora, espacial y audiovisual, que se propone recuperar la tarea de miles de olavarrienses que, con el dolor de sus propias historias y el compromiso con sus vecinos, amigos, compañeros decidieron, durante 50 años, sostener viva la historia que trágicamente escribió la última dictadura militar en nuestra localidad.

Esta es una invitación a viajar y recordar, con respeto, desde el pasado oscuro de Olavarría, hasta el presente sostenido que hoy encuentra refugio en multitudes.

La muestra permanecerá desde el 23 de marzo y durante todo el mes de abril. Esta propuesta contará también con actividades paralelas dentro del mismo Centro Cultural.

Se convoca a participar de la agenda de actividades impulsadas por el Municipio de Olavarría, la Comisión por la Memoria, el Concejo Deliberante y organizaciones e instituciones locales, que busca fortalecer la reflexión histórica, el valor de la democracia y mantener presente la memoria de nuestra localidad.

En este sentido, se adhiere también a la consigna propuesta por los organismos nacionales de derechos humanos “Que digan dónde están”, que mantiene el reclamo permanente por recuperar la identidad de las personas que aún permanecen desaparecidas.