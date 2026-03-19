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 - 19 de Marzo de 2026 | 11:23

Se clasificó el equipo de Pedro y el de Messi fue eliminado

El primer batacazo de la ConcaChampions lo produjo la eliminación del equipo de Miami. Por su parte el del olavarriense atravesó con mucha solvencia su pase a cuartos.

Una vez más el resultado deportivo le sonríe a Pedro De la Vega y le genera una mueca a Lionel Messi en un certamen continental del norte de América.

 

El año pasado fue en la final de la Leagues Cup, en manos de Seattle Sounders luego de golear en la final al Inter de Miami por 3-0.

 

Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves se produjo la eliminación del equipo del rosarino y la clasificación del once que tiene como figura al olavarriense en los octavos de final de la ConcaChampions.

 

En Inter de Miami, con una flojísima labor colectiva, igualó de local 1-1 ante Nashville y fue eliminado por el gol de visitante, ya que en Tennessee habían empatado 0-0. Elo único rescatable fue que el gol para el equipo de la Florida fue el 900 en la carrera de Lionel Messi.

 

Todo lo contrario para el Seattle Sounders, que sin muchas complicaciones dejó en el camino a Vancouver Whitecaps (subcampeón de la edición 2025) al vencerlo como local 2-1, con un global 5-1 ya que en Canadá había sido goleada para el equipo de Pedro De la Vega por 3-0.

 

Con este resultado Seattle Sounders espera rival y será el ganador de la serie entre Tigres ante Cincinnati.

 

 

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