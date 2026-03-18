Liga Federal: Estudiantes, por primera vez fuera del “Maxi”

Estudiantes enfrentará a Sportivo Independiente en su segunda presentación en la Liga Federal y será turno de su debut en condición de visitante.

El “Bata” visita a Sportivo Independiente de General Pico desde las 21:30 en lo que será su segunda presentación en la Zona A de la Conferencia Sudeste en la tercera categoría del básquet nacional.

Luego de una semana -y un fin de semana- de trabajos intensos, el conjunto dirigido por Mariano Iglesias llega con una preparación importante tanto en lo físico como en lo táctico, afinando detalles y consolidando su identidad de juego luego del debut triunfal ante Racing.

La delegación albinegra partió rumbo a La Pampa en la jornada del último miércoles y se alojó en el Hotel Pico para poder llevar a cabo los últimos entrenamientos en tierras pampeanas.

Fuente: prensa CAE