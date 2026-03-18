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 - 19 de Marzo de 2026 | 09:09

Liga Federal: Estudiantes, por primera vez fuera del “Maxi”

En la noche de este jueves, el equipo de la Liga Federal del Club Atlético Estudiantes afronta su primer compromiso fuera de Olavarría.

Estudiantes enfrentará a Sportivo Independiente en su segunda presentación en la Liga Federal y será turno de su debut en condición de visitante.

 

El “Bata” visita a Sportivo Independiente de General Pico desde las 21:30 en lo que será su segunda presentación en la Zona A de la Conferencia Sudeste en la tercera categoría del básquet nacional.

 

Luego de una semana -y un fin de semana- de trabajos intensos, el conjunto dirigido por Mariano Iglesias llega con una preparación importante tanto en lo físico como en lo táctico, afinando detalles y consolidando su identidad de juego luego del debut triunfal ante Racing.

 

La delegación albinegra partió rumbo a La Pampa en la jornada del último miércoles y se alojó en el Hotel Pico para poder llevar a cabo los últimos entrenamientos en tierras pampeanas.

 

Fuente: prensa CAE

 

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