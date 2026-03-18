Castro y Randazzo representaron a la Ciudad en el Campeonato Argentino

Adrián Castro y Cielo Randazzo se presentaron en Catamarca donde se completó el Campeonato Argentino de Ruta para Menores y Juniors que contó con la organización de Asociación Catamarqueña de Ciclismo y fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.

En la ciudad San Fernando del Valle y con la presencia de decenas de delegaciones con ciclistas jóvenes, varones y damas, provenientes de todo el país se completó la cita nacional que contó con las actuaciones de representantes olavarrienses.

En la prueba de Contrarreloj Individual, Adrián Castro finalizó en el 18° lugar con un tiempo de 26:46.392 y mejoró notoriamente su mejor marca personal.

Cielo Randazzo, por su parte, en la misma distancia finalizó 6° con 16:19.591 y también dijo presente en la prueba de Pelotón donde fue 15° con 2:21:33.