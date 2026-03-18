Fútbol Femenino: se jugó la fecha inaugural de los Torneos "Andrea Serris"
 18 de Marzo de 2026 | 22:17

Fútbol Femenino: se jugó la fecha inaugural de los Torneos “Andrea Serris”

Entre sábado y domingo se puso a rodar la pelota para el fútbol femenino olavarriense y fue con el estreno de los Torneos “Andrea Serris” en todas las categorías.

Fotos: Verito Fotografías

La Liga de Fútbol de Olavarría ya juega de manera oficial en todas las categorías con el debut de los torneos “Andrea Serris”.

 

La ex jugadora, que se retiró el año pasado, dio el puntapié inicial en las dos categorías y hubo acción por la primera fecha para la Primera División y Sub15.

 

 

Los resultados:

Primera División

Ferro 0 - 4 (Camila Conti -2-, Magalí Rava y Micaela Rossini) Ciudad de Olavarría 

Racing 0 - 1 (Magdalena Angueira) Municipales 

Colonias y Cerros 6 (Valeria Oroná -2-, María Eugenia Arouxet, María Eugenia Garavaglia, Marisol Diorio y Eliana Delletesse) - 0 El Fortín 

Libre: Sierra Chica

Sub15 

Ferroviario 0 - 2 (Olivia Fugaracho -2-) Racing 

Ferro 2 (Jazmín Salazar y Cristiana Baldi) – 1 (Bianca Fernández) Estudiantes 

El Fortín 1 (Clarita Suárez) - 2 (Malena Rodríguez y Sofía Fernández Municipales)

 

La programación:

Primera División

Ciudad de Olavarría vs. Colonias y Cerros

El Fortín vs. Racing 

Municipales vs. Sierra Chica

Libre: Ferro 

Sub15

Racing A. Club vs. Ferro Carril Sud

Municipales vs. Ferroviario

Estudiantes vs. El Fortín

 

Fuente: Prensa LFO

 

Notas Relacionadas

