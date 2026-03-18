Fútbol Femenino: se jugó la fecha inaugural de los Torneos “Andrea Serris”

La Liga de Fútbol de Olavarría ya juega de manera oficial en todas las categorías con el debut de los torneos “Andrea Serris”.
La ex jugadora, que se retiró el año pasado, dio el puntapié inicial en las dos categorías y hubo acción por la primera fecha para la Primera División y Sub15.
Los resultados:
Primera División
Ferro 0 - 4 (Camila Conti -2-, Magalí Rava y Micaela Rossini) Ciudad de Olavarría
Racing 0 - 1 (Magdalena Angueira) Municipales
Colonias y Cerros 6 (Valeria Oroná -2-, María Eugenia Arouxet, María Eugenia Garavaglia, Marisol Diorio y Eliana Delletesse) - 0 El Fortín
Libre: Sierra Chica
Sub15
Ferroviario 0 - 2 (Olivia Fugaracho -2-) Racing
Ferro 2 (Jazmín Salazar y Cristiana Baldi) – 1 (Bianca Fernández) Estudiantes
El Fortín 1 (Clarita Suárez) - 2 (Malena Rodríguez y Sofía Fernández Municipales)
La programación:
Primera División
Ciudad de Olavarría vs. Colonias y Cerros
El Fortín vs. Racing
Municipales vs. Sierra Chica
Libre: Ferro
Sub15
Racing A. Club vs. Ferro Carril Sud
Municipales vs. Ferroviario
Estudiantes vs. El Fortín
Fuente: Prensa LFO