Compactaron más de 100 autos que estaban en el depósito judicial

Esta semana más de 100 autos que estaban en el depósito judicial ubicado en Saavedra y calle 118 fueron compactados por disposición del Municipio.

Así lo explicó el secretario de Seguridad Ciudadana Elías Quintas, quien destacó que la medida “ayuda a ordenar el lugar y lo vuelven más operativo”.

Se explicó además que la ley vigente (14.547) establece que aquellos vehículos que ya superaron los 180 días desde su disposición en el depósito, quedan en condiciones de ser compactados ya que se los considera “en estado de abandono”.

En enero de este año un incendio afectó las instalaciones del depósito judicial y se vieron afectadas varias filas de autos que estaban ya en condiciones de ser compactados, aunque con demoras en los trámites judiciales, según explicaron desde la Comuna.