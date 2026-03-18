El edificio del Polo Judicial tiene fecha de inauguración: será el 8 de abril

Hace rato que la amenaza de convertirse en un elefante blanco en pleno centro de la Ciudad dejó de cernirse sobre el edificio del Polo Judicial, luego de años de desidia y abandono durante la gestión provincial de María Eugenia Vidal, pero la obra ya tiene fecha de inauguración.

Fuentes cercanas a la administración bonaerense confirmaron este miércoles al mediodía que la ceremonia inaugural del imponente edificio ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Bolívar será el miércoles 8 de abril, aunque aún no está confirmada la presencia del gobernador Axel Kicillof.

La mudanza, en tanto, está previsto que comience realizarse durante la Feria Judicial de invierno (sería entre 13 y 24 de julio) y que la ocupación se termine formalizando entre agosto y septiembre, tal cual lo informó el ministro de la Suprema Corte Daniel Fernando Coria en ocasión de su reciente visita a Olavarría.

Durante la recorrida de este miércoles se pudo confirmar no sólo impactante imagen exterior -que apenas asoma desde la vereda- yun patio exterior que aguarda los últimos detalles decorativos, sino también la imponencia de un interior que cuenta con todas sus divisiones, los ascensores, las escaleras metálicas que conducen a los distintos niveles y las distintas instalaciones finalizadas.

Sobre las labores que se llevan a cabo en esta etapa final, el ingeniero Ricardo Mattaini (encargado de la obra) mencionó que se están realizando trabajos de pintura.

“Ya el edificio está prácticamente limpio. Falta el subsuelo, pero el resto está todo terminado, aunque ahora que está limpio se ven algunos detalles que iremos subsanando con el correr de los días” dijo.

El edificio ubicado en 15 de Mayo y Bolívar, cuenta con tres niveles y una superficie cubierta de 11.800 metros cuadrados. Allí se alojarán los Fueros Civil y Comercial, Penal, Laboral, Responsabilidad Penal y Juvenil y de Familia, con sus instituciones vinculadas y dependencias de la Corte.

La obra fue paralizada en 2019 durante la gestión como gobernadora bonaerense de María Eugenia Vidal y fue reactivada en mayo de 2023 por la administración Kicillof, tras años de abandono.