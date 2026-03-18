Se realizará la primera Campaña de Basura Electrónica

El próximo jueves 26 de marzo se realizará la primera jornada del año de la Campaña de Recolección de Residuos Electrónicos, de 10 a 13 horas, en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO). La actividad no se suspende por lluvia.

En esta oportunidad, cabe destacar que contará con la participación activa de instituciones educativas en la clasificación de equipos recuperables, y se da en el marco del proyecto interinstitucional “Clic Verde: del desecho al derecho”, una iniciativa que promueve la gestión responsable de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), desde una perspectiva educativa y ambiental.

En esta edición, y como principal novedad, los y las estudiantes de escuelas que ya fueron convocadas previamente tendrán un rol activo durante la jornada ya que participarán en la identificación, clasificación y selección de equipos con potencial de reparación o reutilización.

Esta instancia funcionará como un paso intermedio entre la recepción del material y su traslado al Complejo Penitenciario de la localidad de Sierra Chica, donde se realiza el tratamiento del material que no pueda ser recuperado y quede como descarte.

Los equipos que resulten aptos serán reacondicionados para su reutilización en instituciones educativas, favoreciendo el acceso a recursos tecnológicos y promoviendo la economía circular.

Se podrán acercar computadoras, impresoras, monitores, celulares, televisores, microondas, centrales telefónicas, routers, pequeños electrodomésticos, radios y videocámaras.

No se recibirán heladeras, lavarropas, cocinas, lavavajillas, tóners, baterías, pilas ni lámparas.

La propuesta se enmarca en una política pública sostenida por el Municipio de Olavarría que es impulsada desde hace años, y que incluye el trabajo articulado con el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para el tratamiento de estos residuos, incorporando en esta oportunidad una nueva instancia de participación educativa.

Dicha campaña es impulsada de manera conjunta por la Coordinación de Ambiente y el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (CIIT) del Municipio, la Jefatura Distrital y Regional de Educación, y la Dirección de Tecnología Educativa de la Provincia de Buenos Aires.