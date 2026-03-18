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 - 19 de Marzo de 2026 | 12:19

Torneo Unión Regional Deportiva: la 4ª fecha se juega el domingo y hay clásico

El Torneo Unión Regional Deportiva jugará una nueva fecha y será íntegramente el domingo. Se destaca el duelo entre El Fortín y Ferro Carril Sud.

Foto: Archivo

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida jugará una nueva fecha de su 5° edición con el duelo entre El Fortín y Ferro como partido destacado.

 

En las últimas horas se confirmaron los horarios de la 4° fecha para el Torneo Interligas con cinco cotejos dentro del Partido de Olavarría y el “Clásico del Riel” como destacado.

 

En el Ricardo Sánchez, El Fortín buscará seguir invicto y recibirá a Ferro el domingo desde las 16:30 hs. con la posibilidad de que el público “Carbonero” asista a ver el espectáculo.

 

Además, serán locales Colonias y Cerros, Hinojo, Sierra Chica y Estudiantes.

 

La programación:

Zona A

Domingo

15:30 hs.: Colonias y Cerros - Espigas -en Embajadores-

16:00 hs.: Cemento Armado - Balonpié 

16:00 hs.: Boca - Independiente 

18:00 hs.: Alumni Azuleño - Loma Negra 

 

Zona B

Domingo

15:00 hs.:  Hinojo - Vélez 

16:00 hs.: Juventud - Barracas

17:00 hs.: Jorge Newbery - San Martín 

19:30 hs.: Sportivo Piazza - Racing 

 

Zona C

Domingo

16:00 hs.: Urdampilleta – Lilán

16:30 hs.: El Fortín – Ferro -con público visitante-

16:30 hs.: Ingeniero Newbery - Casariego

17:00 hs.: Sierra Chica - Bancario 

 

Zona D

Domingo

16:00 hs.: Racing (L) - Empleados 

16:00 hs.: Pirovano - Embajadores 

16:00 hs.: Bull Dog - Platense

17:00 hs.: Estudiantes - Municipales 

 

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