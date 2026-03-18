Torneo Unión Regional Deportiva: la 4ª fecha se juega el domingo y hay clásico

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida jugará una nueva fecha de su 5° edición con el duelo entre El Fortín y Ferro como partido destacado.
En las últimas horas se confirmaron los horarios de la 4° fecha para el Torneo Interligas con cinco cotejos dentro del Partido de Olavarría y el “Clásico del Riel” como destacado.
En el Ricardo Sánchez, El Fortín buscará seguir invicto y recibirá a Ferro el domingo desde las 16:30 hs. con la posibilidad de que el público “Carbonero” asista a ver el espectáculo.
Además, serán locales Colonias y Cerros, Hinojo, Sierra Chica y Estudiantes.
La programación:
Zona A
Domingo
15:30 hs.: Colonias y Cerros - Espigas -en Embajadores-
16:00 hs.: Cemento Armado - Balonpié
16:00 hs.: Boca - Independiente
18:00 hs.: Alumni Azuleño - Loma Negra
Zona B
Domingo
15:00 hs.: Hinojo - Vélez
16:00 hs.: Juventud - Barracas
17:00 hs.: Jorge Newbery - San Martín
19:30 hs.: Sportivo Piazza - Racing
Zona C
Domingo
16:00 hs.: Urdampilleta – Lilán
16:30 hs.: El Fortín – Ferro -con público visitante-
16:30 hs.: Ingeniero Newbery - Casariego
17:00 hs.: Sierra Chica - Bancario
Zona D
Domingo
16:00 hs.: Racing (L) - Empleados
16:00 hs.: Pirovano - Embajadores
16:00 hs.: Bull Dog - Platense
17:00 hs.: Estudiantes - Municipales