Se agotó el stock de vacunas para mayores de 65 años | Infoeme
Miércoles 18 de Marzo 2026 - 15:22hs
25°
Miércoles 18 de Marzo 2026 - 15:22hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  informacion-general
 |  Vacunación antigripal 2026
 - 18 de Marzo de 2026 | 13:46

Se agotó el stock de vacunas para mayores de 65 años

El resto de las que se aplican en el programa hay en existencia. Luego del feriado del 24 de marzo comenzará la aplicación universal.

La tanda de vacunas antigripales para mayores de 65 años recibidas este martes se agotaron este miércoles antes del mediodía, según confirmó a este medio la Dra. María del Carmen Weis, directora de Epidemiología de la Municipalidad “Dr. Héctor Cura”.

 

“El stock que recibimos este martes lo terminamos en el Banco de Leche y en el vacunatorio del Hospital. Vamos a recibir más posiblemente después del feriado largo para mayores de 65” anunció la funcionaria.

 

“El resto de las vacunas del programa regular tenemos. Y recordemos que embarazadas, chiquitos, o gente de 2 a 64 con factores de riesgo y los chiquitos de 6 meses a 2 años empezamos la semana después del feriado, después del 24” aclaró.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME