Se agotó el stock de vacunas para mayores de 65 años

La tanda de vacunas antigripales para mayores de 65 años recibidas este martes se agotaron este miércoles antes del mediodía, según confirmó a este medio la Dra. María del Carmen Weis, directora de Epidemiología de la Municipalidad “Dr. Héctor Cura”.

“El stock que recibimos este martes lo terminamos en el Banco de Leche y en el vacunatorio del Hospital. Vamos a recibir más posiblemente después del feriado largo para mayores de 65” anunció la funcionaria.

“El resto de las vacunas del programa regular tenemos. Y recordemos que embarazadas, chiquitos, o gente de 2 a 64 con factores de riesgo y los chiquitos de 6 meses a 2 años empezamos la semana después del feriado, después del 24” aclaró.