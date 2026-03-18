PAMI pide denunciar a médicos que cobren plus

Luego de la regularización de la deuda de PAMI con los médicos de cabecera de Olavarría, que se efectuó el pasado sábado, algunos jubilados de la Ciudad reclamaron que continúan los plus en consultas médicas a afiliados.

Desde el organismo reiteraron que ningún profesional puede cobrar un plus a los afiliados, ya sea que trabaje con contrato directo o a través de Coceba.

El titular local del PAMI en Olavarría, Guillermo Lascano, explicó que existen dos modalidades de contratación: médicos que dependen directamente de PAMI y otros que lo hacen mediante el consorcio regional (Coceba). En ambos casos, remarcó, está prohibido cobrar adicionales a los jubilados.

Ante situaciones en las que sí se registran cobros, desde la obra social indicaron que los afiliados deben acercarse a la agencia local -ubicada en Dorrego al 2300- para realizar la denuncia correspondiente.

“El proceso es simple: necesitamos que el jubilado nos diga qué médico es y cuánto le está cobrando, porque eso no se debería hacer”, señalaron desde la dependencia.

Con esa información, PAMI reúne los casos y los eleva al área legal del Municipio para su evaluación. A partir de allí, las sanciones varían según el tipo de vínculo del profesional.

En el caso que se trate de un médico con contrato directo con PAMI puede recibir una sanción económica. Mientras que en el caso de prestadores bajo otras modalidades, incluso puede disponerse la revocación del contrato.

En tanto, cuando el profesional pertenece a Coceba, la sanción recae sobre esa entidad.

Por eso, insistieron en la importancia de denunciar cada caso: “Necesitamos esa información para poder actuar”, indicó Guillermo Lascano.