Rural Bike: destacaron olavarrienses en la “Vuelta a la Escuela Granja”

Ciclistas olavarrienses participaron de la 20° edición de la “Vuelta a la Escuela Granja” que organizó Tandil Cicles Club y tuvo a Kilometro Infinito al mando de los relojes.

Agustín Nieto y Tamara Turra se subieron a lo más alto del podio en la distancia competitiva que contó con la participación de 156 deportistas. El tandilense demoró 1:52:47 y la marplatense, 2:12:47.

Además, en la distancia de 66K estuvieron Pablo Mendía, Cristian Acevedo, Guillermo Erro, Ezequiel Guridi, Juan José Avendaño, Daniel Cuevas, Jorge Maldonado y Alejandro Dirgam.

Anabela Vigo, por su parte fue la representante local y logró subirse al podio al finalizar en el tercer lugar del podio en Damas B.

Marcelo Waldbillig de JN Fernández y Janina Crevacuore de Tandil ganaron en 44K.

Fuente: Código Aventura