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 - 18 de Marzo de 2026 | 20:14

Aprehendieron un joven por el hurto de una moto

El hecho ocurrió este miércoles en Avenida del Valle al 2500 y la policía logró capturarlo en Vélez Sarsfield y Vicente López. La bicicleta en la que se trasladaba el ladrón también había sido robada días atrás. 

 

Un joven de 23 años fue aprehendido este miércoles luego de que la policía fuera alertada sobre el hurto de una moto Motomel 150cc en Avenida del Valle al 2500. 

 

De acuerdo a la información oficial, además le ocasionó daños en el cableado eléctrico y en el traba volante. Ante la presencia policial intentó fugarse a pie, arrojó la bicicleta en la que se trasladaba y fue reducido a los pocos metros por la policía. 

 

Se logró establecer que la bicicleta había sido sustraída días atrás y se pudo dar con el propietario. Interviene la fiscalía 7 en la causa caratulada como "tentativa de robo infraganti" y "averiguación de ilícito". 

 

 

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