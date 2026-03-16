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 - 16 de Marzo de 2026 | 18:56

Embajadores embellece el “Tete Di Carlo”

El Club Embajadores realizó trabajos de acondicionamiento en las tribunas del estadio central.

La Comisión Directiva del Club Embajadores realizó importantes trabajos de embellecimiento en el Tete Di Carlo. 

 

Las tareas incluyeron mejoras generales en la estructura y pintura de las gradas, con el objetivo de seguir poniendo en valor el escenario donde el club desarrolla gran parte de su actividad futbolística.

 

Además, se incorporaron las estrellas que representan los campeonatos logrados por la institución.

 

Seguimos trabajando para nuestros jugadores y socios”, expresaron desde el club a través de sus redes sociales al momento de agradecer a las empresas que hicieron posible la realización de las tareas de pintura.

 

Fuente: prensa CEO

 

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