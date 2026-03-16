El kicillofismo ganó en las dos elecciones de la Séptima

Con las elecciones internas ya finalizadas donde se impusieron los dos postulantes del MDF, ya quedó definido el mapa seccional del Partido Justicialista.

Este domingo se realizaron los comicios internos en los distritos de Saladillo y Roque Pérez.

Con finales muy reñidos, se impuso el kicillofismo en ambos casos. En Saladillo, Fabián Salguero ganó por 21 votos contra Diego Yanson y en Roque Pérez Homero Salas triunfó por apenas un voto contra Eliana Gasparini.

Con respecto a las nóminas de unidad, el kirchnerismo se quedó con la conducción en tres municipios: Olavarría, Azul y General Alvear, y en los tres casos continuaron al frente quienes ya venían haciéndolo.

Federico Aguilera en Olavarría, Nelson Sombra en Azul y Bernabé Leinenn en General Alvear.

Así, el escenario seccional quedó con tres presidencias el kirchnerismo, con cuatro el MDF y el restante pertenece al intendente Bucca. (Con información de Séptima Sección)