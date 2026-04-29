Mateo Mendía tuvo su debut goleador en la Copa Libertadores

Mateo Mendía fue goleador y figura en una nueva presentación de Platense en el certamen más importante de América.

El “Calamar” venció 2 a 1 a Independiente Santa Fe de Medellín en el estadio “Ciudad de Vicente López” en lo que fue la 3° fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

En la última presentación del equipo argentino en la primera ronda de la competencia más importante del continente, Mateo Mendía debutó con la red en la Primera División.

El defensor surgido en Loma Negra marcó el segundo gol del “Marrón” a los 62´ con un inatajable cabezazo. Tomás Nasif había abierto el marcador y Franco Fagúndez fue el autor del descuento.

Consumada la victoria, Platense suma 6 puntos en la tabla de posiciones y quedó muy cerca de la clasificación a los Play-Off a falta de una ronda completa por jugar.

El gol de Mendía: