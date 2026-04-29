Detuvieron a un hombre por una causa de “Lesiones Leves”

Este miércoles personal policial de Comisaría Primera, en tareas conjuntas con personal Grupo Apoyo Departamental y Comisaría de la Mujer y la Familia realizaron un allanamiento en un domicilio de República del Líbano al 300.

Según fuentes policiales, durante el procedimiento se logró la detención de un hombre de 30 años acusado de Lesiones leves, Violanción de domicilio y Daño. Asimismo, se secuestró un cuchillo con vaina que habría sido utilizado para agredir a la víctima.

Fue alojado en Comisaría Primera a la espera de cupo para Unidad Penitenciaria. Interviene la UFI N°05 a cargo de la Dra. Mariela Viceconte.