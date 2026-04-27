Intimaron a Lascano por difundir información sensible de un afiliado de Pami

Este lunes, se conoció que el esposo de la concejal María Adela Casamayor, Víctor Hugo Obando, le envió una carta documento al titular la agencia local de Pami Guillermo Lascano, en virtud de lo que el funcionario había expresado en una sesión del Concejo Deliberante.

Las expresiones, vertidas en el marco de un debate entre ambos ediles, comprometieron información sobre el esposo de Casamayor, que es afiliado a la obra social nacional.

La carta señala: "Me dirijo a Ud. en mi carácter de damnificado a raíz de los expresiones públicas que hiciera Guillermo Ernesto Lascano, en su condición de titular de Pami Olavarría, el jueves 9 de Abril de 2026 cuando en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría, diera al público en general y refiriéndose a mi señora María Adela Casamayor: "le rechacé un traslado a su pareja que iba a gestionar un audífono y se lo rechacé porque no correspondía" (..) "todo lo que es eso traslado de PAMI" (..) "son para personas vulnerables, se hace una escala de vulnerabilidad" (..) "su pareja estaba ocultando información" (.) y si tenía los recursos ahorrados para comprarse una Territory" (..) "la verdad es que naturalmente tenía los recursos para llevar adelante el traslado" () "me pone orgulloso que funciona bien".

"En dicha manifestación pongo en su conocimiento que se emiten agraviantes y falaces acusaciones con respecto a mi persona. Con su difusión, que fuera recogida por varios medios, el sr. Lascano, intencionalmente daña mi buen nombre y honor, y violenta mi derecho a la intimidad incurriendo en las conductas ilegales previstas en el art. 1770 del Código Civil y Comercial de la Nación", continúa la carta.

Asimismo, "le hago saber que las expresiones que ha realizado con el ánimo exclusivo de perjudicarme son eventualmente pasibles de constituir delitos tipificados por el Código Penal Argentino art. 110, 156 у 157, ya que en ningún momento constituyen asuntos de interés público y son resguardadas por el secreto profesional y Normas de ética". En su carácter de funcionario público la revelación de las noticias de las que tomare conocimiento sin justa causa, lo hacen incurrir en conductas penadas por la Ley incluso con la inhabilitación, la garantía constitucional a la libertad de expresión tiene límites y conductas como la suya, lesionan la ética, la buena fe, y el respeto hacia el prójimo.

"En consecuencia, y atento a que la difusión del contenido injuriante emitido provoca severos daños y perjuicios a mi persona, le intimo a que en el perentorio e improrrogable plazo de 48 hs. arbitre todo lo necesario para que cesen los contenidos agraviantes que reprodujera el sr. Lascano, bajo apercibimiento de iniciar las acciones civiles y penales correspondientes".

"Dentro del mismo plazo deberá notificarme haber procedido a lo intimado, detallando las acciones concretas tomadas para intentar morigerar los graves daños y perjuicios que su proceder ha causado, acciones que podrán ser consideradas a fin de reducir la indemnización prevista por el art. 1770, CCCN".

"Desde ya formulo reserva por los daños y perjuicios que su conducta, inexcusable y antijuridica en carácter de titular del Pami Olavarría me han producido. Esto bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes, intimo el estricto resguardo del secreto profesional, atendiendo a las normas de ética que regulan el ejercicio de la función pública bajo percibimiento de lo mencionado".