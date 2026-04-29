Municipales: se acordó una suba salarial bimestral del 1,1%

El Municipio de Olavarría informó la firma de un nuevo acuerdo paritario con el Sindicato de Trabajadores Municipales, que establece medidas salariales y laborales para los meses de abril y mayo.

Según se detalló, el acuerdo ratifica un incremento salarial acumulativo del 1,1% para ambos meses, en línea con lo convenido a comienzos de año. Además, se dispuso el pago de un bono por presentismo de $280.000, que será abonado en dos cuotas iguales durante abril y mayo.

Tal como informaron, el bono representa un aumento del 55% en comparación con el otorgado en 2025.

El entendimiento también contempla la actualización de adicionales salariales, la continuidad del proceso de pase a planta permanente y un incremento en el monto de retención por gastos de proveeduría. A su vez, se acordó una modificación en el régimen horario de los camilleros que trabajan en el área de cuidados progresivos, con el objetivo de mejorar la organización y reconocer sus tareas.

En este marco, las partes definieron mantener un esquema de seguimiento bimestral de la evolución salarial, tomando en cuenta la situación económica actual.

Desde el Ejecutivo señalaron que el contexto actual “está marcado por la caída de ingresos por coparticipación, la disminución de recursos vinculados a la explotación de canteras y el aumento de los niveles de mora, variables que impactan en la situación económico-financiera del Municipio”.

“Somos conscientes de las dificultades que este contexto económico genera en nuestra ciudad, y por eso asumimos el compromiso de transitar esta coyuntura con responsabilidad, resguardando a las y los trabajadores municipales, garantizando el pago de salarios en tiempo y forma y la continuidad de los servicios” señalaron en el comunicado.

Asimismo, se estableció que, en caso de registrarse mejoras en estas variables, se reabrirá la discusión paritaria para analizar la recuperación de los puntos no acordados durante el bimestre abril-mayo, tomando como referencia la evolución del IPC de ese período, en los términos que oportunamente acuerden las partes.

“Se continuará sosteniendo el diálogo como herramienta para abordar y acompañar las distintas situaciones laborales que pueden presentarse en cada área municipal, en el marco del trabajo conjunto y escucha permanente” cerraron el comunicado.

Por último, se informó que los sueldos estarán acreditados el jueves 30 de abril.