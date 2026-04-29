Rendición de Cuentas: la oposición denunció que no puede acceder a los datos

Los bloques “Juntos por Olavarría” y “PRO” del HCD cuestionaron con dureza al Ejecutivo municipal por impedir el "análisis real" de la Rendición de Cuentas 2025. En ese sentido enviaron una carta al Tribunal de Cuentas de la Provincia en la que plantean la imposibilidad de acceder al sistema RAFAM mediante el cual pueden observar el detalle de los gastos del año pasado. “Nos quieren hacer aprobar una rendición a ciegas”, advirtieron.

A esto se suma un otro dato que consideran crítico: el Ejecutivo acumula cinco meses de atraso en el Boletín Oficial, sin publicar aún el cierre de 2025 ni los primeros meses de 2026.

“Cuando se bloquea el acceso a la información y se retrasa la publicidad de los actos de gobierno, no hay transparencia: hay ocultamiento”, señalaron.

Comunicaron que también enviaron una nota al presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán a través de la cual reclaman la habilitación del item "Contabilidad" del sistema RAFAM, para poder garantizar "el control de los recursos públicos". Está firmada por diez concejales: Guillermina Amespil, Hilario Galli, Marcelino Quinteros Videla, María Eugenia Dumerauf, María Adela Casamayor, Luciana Islas, Marcelo Petehs, Nicolás Zampini, Guillermo Lascano y Francisco González.

El expediente de la Rendición de Cuentas se encuentra en análisis en las comisiones del Concejo y se estima que en el transcurso del mes de mayo sea analizado en sesión.