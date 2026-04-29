El ex intendente Galli en Diputados, apoyando la exposición de Manuel Adorni

El ex intendente de Olavarría Ezequiel Galli, y actual funcionario en la órbita de Diego Santilli, apareció este miércoles en los palcos del Congreso Nacional como muestra de apoyo al informe del cuestionado Jefe de Gabinete Nacional Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, se presentó este miércoles ante la Cámara de Diputados para brindar el informe semestral de gestión, en medio de denuncias por sus gastos en viajes al exterior y compra de propiedades, y acompañado por el presidente, Javier Milei.

Adorni se sentó frente a los diputados y a más de un centenar de invitados entre ministros, funcionarios y senadores. Así, el jefe de Gabinete rompió el silencio en una sesión informativa de alto voltaje que se asemejó bastante a una Asamblea Legislativa.

El discurso de Adorni combinó admisión de dificultades económicas, defensa del rumbo y una ofensiva política directa contra el kirchnerismo. El jefe de Gabinete y vocero estructuró su intervención sobre tres ejes: el punto de partida, la estabilización en curso y la responsabilidad de la oposición en las tensiones recientes.

El funcionario es investigado por enriquecimiento ilícito debido a las inconsistencias entre su declaración de bienes y las propiedades que se le atribuyen, así como un nivel de gastos cotidianos muy superior a sus ingresos.

En el marco de la investigación sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicita accedió a los consumos realizados por la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, y sus hijos durante dos viajes realizados entre 2024 y 2025.

Según los datos recabados, en ambos viajes, la familia del entonces vocero que cobraba $ 3 millones mensuales realizó gastos por casi $ 4 millones y U$S 1.440.

La novedad se conoció a horas de la presentación de Adorni en el Congreso, donde brindará el informe de gestión y responderá a preguntas de los legisladores.