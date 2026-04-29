Todo listo para la 37° edición de la “Vuelta al Municipio”

La “Vuelta al Municipio” organizada por la Municipalidad de Olavarría transita por sus últimas horas previas y en lo que es una verdadera fiesta de la Ciudad, se ultiman los preparativos que incluyen el armado del lugar y la entrega de kits para las personas participantes.

La prueba que recorrerá distintos puntos de Olavarría contará con distancias de 3, 5 y 10 kilómetros, pero tendrá la novedad de que estrenará un circuito de Mountain Bike de 15 kilómetros.

La innovadora propuesta será la que marque el inicio de la jornada con largada a las 10:00 hs. en inmediaciones del Parque Helios Eseverri y luego será turno de las carreras pedestres, con recorridos íntegramente diagramados en el Parque Mitre.

La jornada finalizará con la tradicional prueba social de 3K de la que participarán escuelas, Centros de Educación Física (CEF), gremios y al público en general.

Por último, desde la organización que involucra diversas áreas del Municipio se confirmaron, en las últimas horas, que habrá un amplio operativo de seguridad vial y que en las inmediaciones de los sectores alcanzados por la prueba, habrá cortes de tránsito.

Los cortes anticipados comenzarán el miércoles 30 de abril a las 22:00 y se extenderán hasta el 1° de mayo a las 15:00 en las intersecciones de Avenida De los Trabajadores y Alsina, y Lavalle y Grimaldi, debido al armado del arco de largada y llegada, además de la logística de premiación.

Los cortes restantes comenzarán a las 9:30 del 1° de Mayo y finalizan a las 13:30 horas y alcanzará las intersecciones de Alsina y Fassina, Lavalle y Merlo, Lavalle y Estrada, Lavalle y Sarmiento, Lavalle y Líbano, Lavalle e Yrigoyen, Lavalle y Colón, Lavalle y Álvaro Barros, Lavalle y Necochea, Lavalle y Belgrano, Lavalle y General Paz, Coronel Suárez y Wagner, Cerrito y San Martín, Cerrito y Dorrego, Cerrito y Sargento Cabral, Cerrito y Álvaro Barros, Maipú y Colón, Maipú y Roque Sáenz Peña, Maipú y José Luis Torres, Maipú y Mitre, Maipú y Sarmiento, Cerrito y Rufino Fal, Cerrito y Grimaldi, Maipú y av. de los Trabajadores y Cerrito y av. de los Trabajadores.