Se realizó otra quema de droga en Olavarría | Infoeme
Miércoles 29 de Abril 2026 - 20:05hs
11°
Miércoles 29 de Abril 2026 - 20:05hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  policiales
 |  Drogas
 |  Quema de droga
 - 29 de Abril de 2026 | 19:17

Se realizó otra quema de droga en Olavarría

Fue en la mañana del martes en el crematorio Pinos de Paz. Los estupefacientes se incautaron en operativos realizados en el marco de distintas causas penales entre el 2023 y 2024.   

 

La Fiscalía General del Departamento Judicial Azul informó que este martes se llevó a cabo un procedimiento de incineración de estupefacientes en Olavarría.

Durante el operativo se quemaron sustancias ilícitas, entre ellas cocaína y marihuana, que se encontraban secuestradas en el marco de distintas causas penales en trámite.

Participaron del procedimiento dependencias policiales de la región, entre ellas la DDI de Olavarría y la comisaría segunda de Olavarría,  delegaciones de General La Madrid (rural, comunal y vial), Laprida (rural), Hinojo, Loma Negra, fuerzas federales y áreas de ilícitos, así como también personal de Bolívar (comunal, rural y DDI) y Urdampilleta.

Se incluyeron sustancias provenientes de la UFI N° 22 de Azul, con asiento en la ciudad de Tandil. La cantidad incinerada fue de 1.360 kg del período 2023 y 2024 y muestras de secuestros del año 2023 y anteriores. 

El procedimiento se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y control, y estuvieron presentes autoridades judiciales, entre ellas el Dr. Juan Mañero junto a funcionarias de la UFI 19 de Olavarría y de la Dra. Florencia Molina de Tandil.

Este tipo de acciones se enmarcan en la política de lucha contra el narcotráfico y tienen como finalidad la destrucción definitiva de las sustancias incautadas, evitando su reingreso al circuito ilegal”, apuntaron desde la Fiscalía.

Intervino la Unidad Funcional de Investigaciones 22 a cargo del Dr. Adrián Peiretti, sede Tandil y colaboró con el procedimiento personal de la DUOF Tandil y la Sub DDI del Tráfico de Drogas Ilícitas Azul, sede Tandil. 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME