Se realizó otra quema de droga en Olavarría

La Fiscalía General del Departamento Judicial Azul informó que este martes se llevó a cabo un procedimiento de incineración de estupefacientes en Olavarría.

Durante el operativo se quemaron sustancias ilícitas, entre ellas cocaína y marihuana, que se encontraban secuestradas en el marco de distintas causas penales en trámite.

Participaron del procedimiento dependencias policiales de la región, entre ellas la DDI de Olavarría y la comisaría segunda de Olavarría, delegaciones de General La Madrid (rural, comunal y vial), Laprida (rural), Hinojo, Loma Negra, fuerzas federales y áreas de ilícitos, así como también personal de Bolívar (comunal, rural y DDI) y Urdampilleta.

Se incluyeron sustancias provenientes de la UFI N° 22 de Azul, con asiento en la ciudad de Tandil. La cantidad incinerada fue de 1.360 kg del período 2023 y 2024 y muestras de secuestros del año 2023 y anteriores.

El procedimiento se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y control, y estuvieron presentes autoridades judiciales, entre ellas el Dr. Juan Mañero junto a funcionarias de la UFI 19 de Olavarría y de la Dra. Florencia Molina de Tandil.

“Este tipo de acciones se enmarcan en la política de lucha contra el narcotráfico y tienen como finalidad la destrucción definitiva de las sustancias incautadas, evitando su reingreso al circuito ilegal”, apuntaron desde la Fiscalía.

Intervino la Unidad Funcional de Investigaciones 22 a cargo del Dr. Adrián Peiretti, sede Tandil y colaboró con el procedimiento personal de la DUOF Tandil y la Sub DDI del Tráfico de Drogas Ilícitas Azul, sede Tandil.