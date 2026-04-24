Carlos Bianco: “No hay intención de eliminar las PASO en la provincia”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dejó una primera definición en el marco de las discusiones que se avecinan sobre la continuidad o eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires.

Mientras el Gobierno nacional impulsa en el Congreso la eliminación de las primarias y sectores libertarios buscan replicar en espejo la discusión en la Legislatura, el funcionario bonaerense defendió el sistema vigente aunque aclaró que lo hizo a título personal.

Antes de ingresar a la sed del PJ bonaerense donde Axel Kicillof presidía la reunión del Consejo partidario, el ministro analizó la situación del sistema electoral pero sostuvo que no era uno de los tópicos en el temario “a menos que se discuta en el análisis político situacional” dijo.

“No hay intención de eliminar las PASO en la provincia de Buenos Aires

Bianco volvió a reivindicar la posibilidad de toda la ciudadanía dirimir candidatos en primarias en lugar de reducir esa instancia a los afiliados de cada partido político.

“Las PASO siempre fueron un instrumento que permite dirimir candidaturas en un marco de amplitud y transparencia, es un instrumento más que válido, después se verá si hay que usarlo o no” sostuvo.

De cara a las discusiones que se avecinan planteó: “Veremos en 2027 tanto en la candidatura a Presidente como a Gobernador si hay una figura que sea de consenso o si hay varios candidatos” observó.

Para el funcionario provincial y a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional “me parece que no hay intención de eliminar las PASO en la provincia de Buenos Aires” consideró.

Respecto a los costos económicos – en las intermedias del 2025 se suspendieron las internas- indicó: “Habrá que ver el año que viene si están los recursos” planteó.

(Infocielo)