Liga Federal: festejaron Weisbeck, Beltramella y Pane

La tercera categoría del básquet argentino completó su tercera semana en todo el territorio nacional y fue con presencia local en dos escenarios.

En la noche del viernes, Racing sumó su segunda derrota en la Zona A de la Conferencia Sudeste y el jugador destacado del elenco rival fue Ariel Weisbeck.

El olavarriense fue el MVP de Independiente con 23 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias y 1 recupero en 34:41 minutos en la cancha. En el “Rojinegro”, también sumó 4:59 minutos, el juvenil Matías Beltramella.

Dentro del mismo grupo, Ferro Carril Oeste sumó su primera derrota al caer ante Independiente en el clásico de General Pico por 72 a 70. En el “Verdolaga”, Nicolás Giménez se prepara para su debut y Facundo Mariano se recupera de su lesión.

Además, en la Región Metropolitana, Presidente Derqui volvió al triunfo al derrotar a Morón como visitante por 74 a 57.

Mauricio Pane jugó 16:08 minutos con 11 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia.