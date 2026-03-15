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 - 15 de Marzo de 2026 | 15:57

Liga Federal: festejaron Weisbeck, Beltramella y Pane

Se completó una nueva semana para la Liga Federal y fue con mayoría de festejos para los jugadores locales que representan a otros equipos.

Foto: Prensa Independiente

La tercera categoría del básquet argentino completó su tercera semana en todo el territorio nacional y fue con presencia local en dos escenarios.

 

En la noche del viernes, Racing sumó su segunda derrota en la Zona A de la Conferencia Sudeste y el jugador destacado del elenco rival fue Ariel Weisbeck.

 

El olavarriense fue el MVP de Independiente con 23 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias y 1 recupero en 34:41 minutos en la cancha. En el “Rojinegro”, también sumó 4:59 minutos, el juvenil Matías Beltramella.

 

Dentro del mismo grupo, Ferro Carril Oeste sumó su primera derrota al caer ante Independiente en el clásico de General Pico por 72 a 70. En el “Verdolaga”, Nicolás Giménez se prepara para su debut y Facundo Mariano se recupera de su lesión.

 

Además, en la Región Metropolitana, Presidente Derqui volvió al triunfo al derrotar a Morón como visitante por 74 a 57.

 

Mauricio Pane jugó 16:08 minutos con 11 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia.

 

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