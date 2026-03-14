Liga Federal: Racing perdió en Tandil y sigue sin ganar | Infoeme
Sabado 14 de Marzo 2026 - 3:56hs
16°
Sabado 14 de Marzo 2026 - 3:56hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Federal
 - 14 de Marzo de 2026 | 01:27

Liga Federal: Racing perdió en Tandil y sigue sin ganar

En la noche de este viernes y en su segunda presentación en la Liga Federal, Racing volvió a perder.

Foto: Prensa Independiente

Racing cayó en su expedición a Tandil en su segunda presentación de la temporada en la tercera categoría del básquet nacional.

 

El "Chaira" cayó 83 a 79 ante Independiente en el Duggan Martignoni y sumó su segunda derrota seguida en la Zona A de la Conferencia Sudeste. Ariel Weisbeck con 23 puntos fue el goleador del partido.

 

En un duelo de trámite parejo, el equipo olavarriense controló la primera mitad, pero no supo aguantar la reacción "Rojinegra" que llegó tras el descanso y terminó sumando su segunda caída en igual cantidad de presentaciones.

 

Un encendido Weisbeck fue determinante en el equipo tandilense y el goleador del elenco de Olavarría fue Matías Sesto.

 

Sin victorias, los dirigidos por Matías Orlando seguirán presentándose como visitantes y viajarán a La Pampa para enfrentar a Ferro Carril Oeste y Sportivo Independiente.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME