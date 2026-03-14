Liga Federal: Racing perdió en Tandil y sigue sin ganar

Racing cayó en su expedición a Tandil en su segunda presentación de la temporada en la tercera categoría del básquet nacional.

El "Chaira" cayó 83 a 79 ante Independiente en el Duggan Martignoni y sumó su segunda derrota seguida en la Zona A de la Conferencia Sudeste. Ariel Weisbeck con 23 puntos fue el goleador del partido.

En un duelo de trámite parejo, el equipo olavarriense controló la primera mitad, pero no supo aguantar la reacción "Rojinegra" que llegó tras el descanso y terminó sumando su segunda caída en igual cantidad de presentaciones.

Un encendido Weisbeck fue determinante en el equipo tandilense y el goleador del elenco de Olavarría fue Matías Sesto.

Sin victorias, los dirigidos por Matías Orlando seguirán presentándose como visitantes y viajarán a La Pampa para enfrentar a Ferro Carril Oeste y Sportivo Independiente.